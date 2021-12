Le conseil de Luc Nilis à Yorbe Vertessen : "J'essaie de rectifier cela car ce n'est pas dans ma nature"

Le PSV termine l'année en tête du classement suite à sa victoire (2-0) face à Go Ahead Eagles.

Yorbe Vertessen (titulaire) et le PSV terminent l'année 2021 en tête de Eredivisie, un point devant l'Ajax, suite au 2-0 empoché face à Go Ahead Eagles.

Le Belge poursuit à merveille le développement de sa jeune carrière et ponctue ainsi une solide moitié de saison.

Mais selon son compatriote Luc Nilis, qui avait fait les beaux jours du PSV, Vertessen se laisse parfois trop marcher sur les pieds : "Il m'a dit que l'ouvrir un peu plus peut être bénéfique. Il m'a conseillé d'être un peu plus direct", a confié Vertessen au micro d'ESPN après la victoire face à Go Ahead.

"Je dois plus me défendre et répondre, car je suis un peu trop timide. J'ai tendance à parfois me laisser faire sans réagir. Avant j'étais trop gentil, mais maintenant j'essaie de rectifier cela, car ce n'est pas dans ma nature."