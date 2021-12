Tunde Owolabi, un Belge serial buteur en Irlande

Tunde Owolabi : ce nom ne vous dit peut-être rien. Il fait partie de ces Belges méconnus et reste sur une saison très réussie en D1 irlandaise.

Les plus anciens se rappellent peut-être du nom de famille : Ganiyu Owolabi a exercé ses talents de buteur en Pro League, sous les couleurs de l'Antwerp, qu'il rejoint en 1995 en provenance de son Nigéria natal. Le petit Tunde Owolabi naît cet été-là, et Ganiyu inscrira lui une quinzaine de buts pour le Great Old en une cinquantaine de matchs. Après une carrière honnête qui le verra jouer aux Emirats, à Denderleeuw, Berchem Sport et enfin en Grèce, Ganiyu Owolabi raccroche en 2005. Tunde, lui, commence le football à Cappellen, avant de déménager avec sa famille, direction l'Angleterre.

Sa post-formation se fera dans un club particulier : le FC United of Manchester, créé par des supporters "sécessionnistes" de Manchester United suite à la reprise du club par la famille Glazer. Tunde Owolabi écume ensuite ce qu'on appelle communément la "Sunday League" anglaise, sans jamais s'imposer : New Mills, Hyde United, Glossop, Skelmersdale - autant de noms qui n'évoquent rien si ce n'est des dimanches pluvieux et gris dans le Nord industrieux de l'Angleterre.

L'explosion au FC United

Après un bref passage à Malte, Owolabi reviendra finalement là où tout avait commencé, son club de jeunesse : le FC United of Manchester. Là, enfin, il explose en 2019-2020 : 28 matchs, 28 buts au plus haut échelon de la Northern Premier League, soit l'équivalent ... de la D7. La gloire est encore loin, mais la confiance est là, et même ... un transfert en D1 : direction l'Écosse et Hamilton pour le premier contrat pro de la carrière du Belgo-nigérian.

𝙊𝙒𝙊𝙇𝘼𝘽𝙄 𝘽𝙀𝘾𝙊𝙈𝙀𝙎 𝘼 𝙎𝙐𝙋𝙀𝙍 𝙎𝘼𝙄𝙉𝙏!



We are delighted to announce the signing of striker Tunde Owolabi



The 26-year-old joins us from Finn Harps, where his scored 10 times in 2021, including a hat-trick against us!



Welcome @Owolabi9_T!#StPatsFC #Saints2022 pic.twitter.com/eWrzy5tgb1 — St Patrick's Athletic FC (@stpatsfc) December 24, 2021

Malheureusement pour Owolabi, le succès n'est pas au rendez-vous (9 petits matchs et aucun but), et il sera libéré en février dernier, mais la machine est lancée : l'une des leçons du monde professionnel est que si vous y mettez un pied, il est plus facile d'y rebondir. Le pari est réussi car malgré cet échec, Tunde trouve une porte de sortie en D1 irlandaise, dans le modeste club de Finn Harps, à Ballybofey.

Cette fois, la carrière professionnelle de Tunde Owolabi, 26 ans, semble enfin sur de bons rails : après un temps d'adaptation, il commence à marquer en mai dernier (la saison irlandaise se déroule sur une année civile) et ne s'arrêtera plus, pour un total de 10 buts en 30 matchs de championnat. Parmi ses victimes, on compte le St Patrick's Athletic FC, contre lequel Owolabi claque un triplé. Et alors que nous peaufinions la rédaction de cet article, la nouvelle est tombée : Tunde Owolabi, en fin de contrat à Finn Harps, a signé au St Patrick's pour la saison à venir. Un sacré bond en avant puisque le club de Dublin a fini deuxième d'Aitricity League cette année. Owolabi va donc découvrir les préliminaires européens en 2022 !