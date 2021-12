Le jour où Shevchenko a joué les facteurs et a livré des maillots

Il a apporté 1000 maillots en France.

Expatrié au Metal Kharkiv, le milieu offensif Farès Bahlouli (26 ans) conserve un certain nombre de fans dans sa ville natale de Lyon. Au moment de sa signature en Ukraine, environ 1 000 maillots à son effigie ont ainsi été pré-commandés dans le Rhône. Son club ne disposant pas de boutique officielle, toutes les demandes n’ont pu être satisfaites, mais quelques heureux ont tout de même pu recevoir la précieuse tunique, transportée en France directement par... Andriy Shevchenko, sélectionneur de l’Ukraine lorsque les Jaunes et Bleus sont venus jouer au Stade de France en mars dernier (1-1).

"Le club a été contacté, ils commencent à venir me voir. Ils me disent : ‘Farès, on ne peut pas, y’a trop de demandes.’ C’est là que je me dis que c’est vraiment sérieux. En plus, à ce moment-là, le club vient d’être recréé. Le maillot est commandé à Kiev, ils ne vendaient pas de maillots, à personne. C’était juste les maillots de matchs, ils commandaient quelques maillots. Là ils me disent : ‘on n’y arrive pas, c’est trop. On a reçu jusqu’à 1000 demandes de maillots.’ Ils étaient dépassés, a raconté l’ancien espoir de l’OL à Foot Mercato. Et pour l’anecdote, ils ont réussi à envoyer quelques maillots et c’est Andrei Shevchenko qui les a pris quand il y a eu un France-Ukraine. Il les a pris avec lui dans l’avion et les a ramenés en France." Une anecdote invraisemblable !