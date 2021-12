Brendan Rodgers furieux : "C'est un calendrier ridicule"

Deux jours après le match fou perdu contre Manchester City (6-3), les Foxes vont recevoir Liverpool mardi (21h) en Premier League.

Leicester City n’est pas gâté par le calendrier. Un enchaînement difficile à accepter pour le manager Brendan Rodgers.

"C'est un calendrier ridicule, on le sait tous", a critiqué le technicien en conférence de presse. "Les joueurs ne récupèrent pas totalement 72 heures après un match. Donc pour nous, jouer contre Liverpool mardi est ridicule. On doit jouer le match donc il n'y aura pas de travail physique, ce sera juste de la récupération. Ensuite on regardera quelques vidéos et on se préparera à partir de ça."