Officiel : Brian Brobbey est de retour à l'Ajax

Six mois après son départ d'Amsterdam, l'attaquant néerlandais est déjà de retour.

L'Ajax se renforce sur le plan offensif. Les Ajacides ont annoncé le retour de Brian Brobbey. L'attaquant néerlandais, pur produit du centre de formation amstellodamois, revient six mois après avoir rejoint Leipzig.

Il est prêté pour six mois sans option d'achat et viendra temporairement remplacer Sebastien Haller, parti à la CAN avec la Côte d'Ivoire.