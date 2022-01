Un nouveau coach cité au Club de Bruges, bientôt la fumée blanche ?

Qui remplacera Philippe Clément à Bruges? Les noms se succèdent ...

En Belgique, le nom d'un homme se détachait assez rapidement : Alexander Blessin, entraîneur de la saison passée et qui vit une année plus morose au KV Ostende, mais dont la cote ne baisse certainement pas. Ce lundi, alors que le Club de Bruges part à Marbella pour son stage sous la direction de Rik De Mil, un nouveau candidat est cité : Alfred Schreuder (49 ans), que le Algemeen Dagsblad place même comme favori à la succession de Philippe Clément.

Schreuder compte deux expériences en tant que T1 dans sa carrière : en 2014-2015 à Twente et en 2019-2020 à Hoffenheim. Plus récemment, il était le T2 de Ronald Koeman au FC Barcelone, et est depuis sans poste, même si son nom a circulé au FC Bâle. Avant cela, Alfred Schreuder a travaillé à l'Ajax Amsterdam en tant qu'adjoint d'Erik ten Haag, où il a connu Noa Lang.