Coronavirus : l'Antwerp privé d'un joueur clé pour son stage

La pandémie de Covid-19 continue donc de chambouler le football de haut niveau.

Les formations de JPL ont progressivement retrouvé le chemin des terrains pour préparer la seconde partie de saison.

Toutefois, plusieurs formation de l'élite ont décidé d'annuler leurs stages au soleil à cause de la pandémie. Du côté de l'Antwerp, on a opté pour le Portugal après l'annulation de son stage prévu à Dubaï.

La sélection anversoise embarquera donc demain, mais ce sera sans Manuel Benson.

D'après Het Nieuwsblad, le joueur devra faire l'impasse sur le voyage et restera en isolement après un test positif au coronavirus. Les neuf joueurs qui ont été testés positifs le week-end dernier, sont tous négatifs.

Coopman, Buta et Nsimba poursuivront leur rééducation au club, Quirynen et De Pauw restent également en Belgique en raison de choix sportifs. Seck participe à la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, et trois espoirs ont été conviés au stage (Ben Hamed, Van den Bosch et Soussi).

Le Matricule 1 rencontrera le Servette de Genève en amical le 8 janvier.