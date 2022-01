La Gantoise déplore plusieurs cas de Covid-19 mais est bien parti en stage

Alors que plusieurs clubs de D1A ont annulé leur stage hivernal à l'étranger en raison du Covid-19 et de son variant Omicron, La Gantoise est bien partie en Espagne.

Cinq joueurs gantois ont été testés positifs au Covid-19 et manquent à l'appel à Oliva, où se déroule le stage de Gand, et Hein Vanhaezebrouck doit également faire sans Ngadeu, Tissoudali et Marreh, partis à la CAN. Les joueurs testés positifs sont Depoitre, Nurio, Bolat, Bruno et Cissé. Ils sont restés en Belgique, rapporte Het Laatste Nieuws.