Mignolet : "Schreuder peut nous apporter le nouveau souffle dont nous avions besoin"

Le Club est actuellement en stage à Marbella pour préparer le reste de la saison.

Les Brugeois ont fait connaissance avec leur nouvel entraîneur Alfred Schreuder, à l'occasion du stage hivernal à Marbella.

Après son premier entrainement, Alfred Schreuder a ensuite dirigé sa première rencontre aujourd'hui, c'était face à Karlsruhe (0-0).

Malgré un résultat décevant, le Néerlandais semble avoir laissé une bonne impression à certains comme Simon Mignolet : "C'est quelqu'un qui veut que l'on mette la pression et que l'on conserve également le ballon. Ce style de jeu convient à notre équipe. Il a déjà adapté beaucoup de choses et a signalé les points à améliorer", a déclaré le gardien au micro de VTM. "Cela nous permettra d'aborder la seconde moitié de la saison avec un esprit neuf. Cette nouvelle ambiance et cette nouvelle approche peut nous apporter le nouveau souffle dont nous avions besoin."

La tâche de Schreuder au Club est claire : remporter le doublé. En JPL, il devra d'abord combler un retard de sept points sur le leader Union et en coupe, les Blauw-Zwart devront écarter La Gantoise pour atteindre la finale.