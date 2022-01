Coupe du Roi: ça passe pour Séville, Villarreal surpris par un club de D2

Pas de mauvaise surprise pour l'actuel deuxième de Liga, mais une désillusion pour Villarreal.

Les seizièmes de finale de la Coupe du Roi se terminent ce jeudi soir et Villarreal en aura été l'une des principales victimes. Le vainqueur de la dernière Europa League est tombé sur la pelouse du Sporting Gijon, actuel 12e de division 2 espagnole. Raul Albiol avait pourtant ouvert le score en début de seconde période, mais Durdevic et Milovanov ont offert une victoire de prestige et la qualification à Gijon (2-1).

Pas de remous en revanche pour le FC Séville. Deuxièmes de Liga à cinq points du Real, les Sévillans se sont qualifiés sur la pelouse d'un autre pensionnaire de D2, Saragosse, grâce à des buts de Jules Koundé et de Rafa Mir.