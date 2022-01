Le jeune belge Mardochee Nzita intéresse plusieurs clubs français

Mardochee Nzita, formé à Neerpede, réalise une bonne saison avec Pescara, en Serie C. Il intéresse plusieurs clubs en Ligue 2.

Mardochee Nzita (21 ans) : ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce jeune latéral belge formé à Anderlecht a déjà fréquenté les sélections de jeunes de la Belgique et réalise une belle saison à Pescara (Serie C). Nzita avait quitté Neerpede en 2019 pour Pérouse, et pourrait cette fois quitter l'Italie : d'après plusieurs sources locales, le Belgo-Congolais intéresserait Toulouse et Sochaux, en Ligue 2.