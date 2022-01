Luca Oyen espère que 2022 sera l'année de l'explosion

Luca Oyen est l'une des grandes promesses de notre football. Sous la direction de Bernd Storck, il espère que 2022 sera l'année de l'explosion pour lui à Genk.

À 18 ans, Luca Oyen est devenu un membre à part entière du noyau A du Racing Genk, terminant l'année par plusieurs montées au jeu consécutives. Visiblement, Bernd Storck lui fait confiance, et le jeune belge espère bien lui prouver qu'il a raison : "Je vais tout faire pour que 2022 soit mon année. Je suis content de mes progrès, je suis monté au jeu cinq fois d'affilée et j'ai joué en confiance", déclare-t-il dans Het Belang van Limburg.

"J'ai gagné en physique, je gère aussi mes duels plus intelligemment. J'ai beaucoup appris de joueurs plus expérimentés", ajoute Oyen. "Je sentais bien que je progressais à l'entraînement mais bien sûr, ce n'est agréable que si vous pouvez le montrer en match". Luca Oyen a déjà pu disputer 26 rencontres de JPL pour le Racing Genk (1 but, 1 assist).