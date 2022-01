Lukaku est de retour et Tuchel est satisfait : "Il sait gérer la pression"

Après avoir été mis à l'écart pour un match, Romelu Lukaku avait fait son retour à Chelsea ce mercredi et ce dès le coup d'envoi en demi-finale de Carabao Cup.

S'il n'a pas trouvé le chemin des filets, Romelu Lukaku a disputé 90 minutes solides et impliquées, et a même été chaleureusement accueilli par ce public de Stamford Bridge auprès duquel il avait dû présenter ses excuses après son entretien polémique avec Sky Italia. Thomas Tuchel, qui avait écarté Lukaku dimanche dernier contre Liverpool, était ravi de voir son buteur revenu dans de telles dispositions.

"Je suis très heureux de sa performance. J'ai aimé son jeu, très puissant, avec énormément d'implication défensive", se réjouit l'entraîneur de Chelsea après la rencontre dans des propos relayés par Sky Sports. "Il était toujours dangereux, utilisait bien son corps. Je m'y attendais car Romelu sait gérer la pression et l'adversité. Il semblait assez détendu après nos discussions pour réaliser une performance de ce niveau". Le débat est donc bel et bien clos.