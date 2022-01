Un transfert prestigieux pour l'ex-Rouche Mergim Vojvoda ?

Mergim Vojvoda (26 ans) a réussi une belle saison 2020-2021, sa première en Serie A, sous les couleurs du Torino (26 matchs, 2 buts et 2 assists), et après avoir galéré cette saison, il a retrouvé un statut de titulaire ces derniers mois. De quoi convaincre ... José Mourinho ? À en croire le journaliste kosovar Arlind Sadiku, l'AS Rome serait en tout cas intéressée par un transfert de l'ancien Standardman.

Vojvoda pourrait ainsi rejoindre la Louve en échange contre l'Albanais Marash Kumbulla (21 ans). Ce serait là un transfert fort prestigieux, et qui tuerait dans l'oeuf les espoirs du Standard de rapatrier l'international kosovar, parti en septembre 2020 contre 5,2 millions d'euros pour le Torino ...

Jose Mourinho is interested to have Mergim Vojvoda in squad. Roma and Torino are negotiating on a possible Kumbulla - Vojvoda exchange in this transfer window.