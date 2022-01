Hendrik Van Crombrugge: "Ne pas arrêter de se remettre en question"

Avec un 21/30, Anderlecht a terminé le premier tour en boulet de canon, et est plus que jamais dans la course pour les Play-Offs 1.

Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, Hendrik Van Crombrugge est revenu sur le début de saison des Mauves. Le portier d'Anderlecht reste sur deux clean-sheets consécutifs, et se dit prêt à continuer à aider son équipe en 2022: "Nous sommes dans une bonne position, en coupe comme en championnat. Il y a un sentiment positif dans le groupe, et tout le monde est affamé. La trêve hivernale n'est pas arrivée au meilleur moment pour nous, car nous étions vraiment dans une bonne période. Désormais, nous avons les cartes en main, et c'est à nous de les jouer correctement." Lors du premier tour, Anderlecht n'a gagné qu'un point contre les autres équipes du top 4. Mais selon le gardien de 28 ans, il ne s'agit pas de la dernière étape de la route vers un éventuel 35e titre de champion de Belgique: "Je n'aime pas parler de dernière étape. Nous devons nous améliorer chaque semaine, et surtout ne jamais cesser de se remettre en question. Nous avons connu un début de saison compliqué, avant de remonter crescendo dans le classement. Si nous pensons que tout ira bien à partir de maintenant, cela peut devenir dangereux. Vincent Kompany insiste beaucoup là-dessus. Même si nous gagnons, il y a toujours des points à améliorer." Lors de ses 28 rencontres avec les Mauves cette saison, Hendrik Van Crombrugge est parvenu à garder sa cage inviolée à sept reprises.

Lire aussi… Bonne nouvelle pour Anderlecht et Hannes Delcroix