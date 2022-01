Officiel : Krzysztof Piatek prêté à la Fiorentina avec option d'achat

L'attaquant polonais retrouve la Serie A après une pige en Bundesliga.

Krzysztof Piatek est de retour en Italie. La Fiorentina a officialisé le prêt pour six mois du joueur polonais qui évoluait du côté du Hertha Berlin. La Viola a inclus une option d'achat fixée à 15 millions d'euros.

Piatek a vécu une première partie de saison compliquée puisqu'il compte seulement un but et une passe décisive en neuf rencontres de Bundesliga. Le joueur de 26 ans espère se relancer dans un pays qui l'avait fait connaître suite à ses belles performances à la Genoa. Il avait ensuite rejoint l'AC Milan mais son passage à San Siro avait été plus compliqué.