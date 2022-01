Un défenseur anderlechtois sur le départ cet hiver?

Il n'a plus vraiment droit au chapitre depuis quelques semaines et un autre club aimerait l'avoir dès cet hiver.

Taylor Harwood-Bellis va-t-il quitter Anderlecht cet hiver? C'est possible d'après Het Nieuwsblad. Le défenseur anglais, prêté par Manchester City, n'a plus été titulaire depuis le 7 novembre et le match face à l'Antwerp. Depuis, c'est Magallan qui est associé à Hoedt en défense centrale.

Du coup, il pourrait retourner à Manchester City mais... il serait prêté directement à Stoke City, qui joue le milieu du classement en Championship. Il faut cependant que les 4 parties s'accordent pour casser le prêt et signer un nouveau prêt dans son nouveau club. Affaire à suivre...