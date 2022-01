Courtrai lui aussi durement touché par le Covid avec neuf cas positifs

Les Kereks ont dû annuler leur rencontre amicale de ce dimanche contre le RWDM.

Les clubs de Pro League semblent être touchés de plus en plus par la nouvelle vague Covid. Après STVV, qui compte 13 cas au sein de ses rangs, c'est au tour de Courtrai de compter un total de neuf cas Covid positifs au sein de son noyau et de son staff après plusieurs tests passés ce vendredi, indique Het Laatste Nieuws.

La bande à Karim Belhocine était censée affronter le RWDM en amical ce dimanche mais la rencontre a dû être annulée. La situation actuelle en Pro League pourrait pousser ses dirigeants à reporter la prochaine journée de championnat prévue le week-end prochain.