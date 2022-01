Selon Rangnick, Edinson Cavani a fait le point sur son avenir

El Matador a été cité un peu partout ces derniers temps, et il pense savoir où il jouera dans un futur proche...

C'est en tout ce qu'a déclaré hier en conférence de presse son coach Ralph Rangnick : Edinson Cavani voudrait rester chez les Red Devils.

Dans des propos relayés par Foot Mercato, le tacticien allemand a en effet confirmé que l'Uruguayen resterait à Old Trafford.

"Je lui ai dit que si cela dépendait de moi, je voudrais qu'il reste et j'ai eu une conversation avec lui. Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure et il m'a dit qu'il voudrait rester jusqu'à la fin de la saison. Non seulement parce que je lui ai dit qu'il devrait rester, mais il l'a fait en son nom propre, et il m'a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu'à la fin de la saison et donner le meilleur de lui-même."