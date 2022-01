Un proche de Laporta affirme qu'Haaland n'ira pas à Madrid

Après le dossier Mbappé, voilà le dossier Haaland.

Pressenti en Espagne lors du prochain mercato d’été, l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 17 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) se laissera-t-il convaincre par le challenge que lui propose le FC Barcelone ? Pour Lluis Carrasco, qui était le directeur de campagne de Joan Laporta pour les élections de la présidence du club l'an passé, cela semble très bien embarqué.

"Je pense qu'Håland ira à Barcelone. Tout le monde dit qu'il a choisi le Real Madrid ? Bon, ils avaient aussi tous dit que Dembélé resterait. Je sais que Laporta adore Håland", a expliqué l’homme d’affaires espagnol, lors d’un passage sur la chaîne espagnole Jijantes.

"Laporta a besoin d'une star, d'un symbole, pour ce projet plein de jeunes. Quelqu'un qui puisse dominer le foot européen. On peut avoir une grande équipe, mais on a besoin de cette star. Et on n'a aucun doute que la star sur le marché européen, c'est Håland. Erling est intéressé par un projet gagnant, et je sais aussi qu'il veut un projet où il sera le leader", a terminé Carrasco. Affaire à suivre.