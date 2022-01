Le Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne

Les Merengues remportent le Clasico après prolongations.

Après prolongations, le Real Madrid s'est imposé face à Barcelone dans le Clasico et file en finale de Supercoupe d'Espagne. Sur un service de Karim Benzema, c'est Vinicius qui a ouvert le score après 25 minutes de jeu. Mais cinq minutes avant le repos, Luuk De Jong rétablissait l'égalité pour les Blaugranas.

Le début de seconde période est calme, et il faut attendre la 72e minute pour voir Karim Benzema, à nouveau présent dans les grands rendez-vous, redonner l'avantage au Real. Alors que la Maison Blanche se dirige droit vers une qualification en finale dans le temps réglementaire, Ansu Fati rétablit l'égalité à dix minutes du terme.

En début de première période des prolongations, un double arrêt décisif de Thibaut Courtois permet au Real de rester dans la rencontre. Et cela porte ses fruits, puisque Valverde inscrit le but décisif quelques minutes plus tard.

Le Real se qualifie donc pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, et affrontera le vainqueur de la rencontre entre l'Atletico Madrid et l'Athletic Bilbao qui se disputera demain.