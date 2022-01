Le dossier Reynolds va avancer : "Anderlecht pousse pour le faire venir"

Anderlecht semble proche d'avancer sur l'un des dossiers les plus chauds de son mercato hivernal.

Qu'en est-il de Bryan Reynolds (20 ans) à Anderlecht ? Le back droit américain de l'AS Rome est cité avec insistance au Lotto Park depuis plusieurs semaines, mais le dossier semble s'enliser. La presse italienne, cependant, affirmait récemment que Reynolds rejoindrait bel et bien le RSCA en prêt (a priori sans option d'achat), et le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a confirmé cette piste dans le podcast Qué Golazo.

"Reynolds va partir, c'est sûr à 100%. Des clubs de MLS ont pris contact depuis des semaines et sont intéressés mais il n'y a pas eu d'accord car Anderlecht pousse pour l'obtenir", affirme Romano. "Ces derniers jours, la Roma avait beaucoup de dossiers sur la table, Tiago Pinto avait du travail. Mais maintenant, il va être temps de discuter avec Anderlecht". On devrait donc en savoir plus assez vite à ce sujet.