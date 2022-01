L'inter surprend la Juventus et remporte la Supercoupe d'Italie

Une rencontre décidée dans les derniers instants des prolongations.

Dans un match serré, c'est la Juventus qui a frappé en premier avec un but de l'Américain Weston Mc Kennie (25e). Les Intéristes ont répondu peu de temps après, via Lautaro Martinez sur pénalty (35e).

Les deux équipes étant au coude-à-coude à l'issue des 90 minutes règlementaires, il a fallu jouer les prolongations. Et alors que l'on se dirigeait vers une séance de tirs au but, c'est Alexis Sanchez qui a profité d'une remise totalement ratée totalement ratée d'Alex Sandro pour aller crucifier Perin (120e). Le Chilien, avec ce but inscrit sur la dernière action du match, offre le sacre aux Nerazzuri.