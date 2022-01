Un nouveau forfait de taille pour le PSG

Les Parisiens se déplaceront à Brest ce week-end.

Alors qu'il se remet du Covid-19, Lionel Messi (34 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) sera bien forfait pour la réception de Brest, samedi (21h), en championnat. Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain annonce ce vendredi que l'attaquant argentin "poursuit son travail avec le staff médical et performance et réintégrera le groupe de façon progressive la semaine prochaine".

La "Pulga" devrait donc faire son retour sur les terrains de Ligue 1 face à Reims, le 23 janvier, lors de la 22e journée.