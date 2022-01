Kostas Laifis avant le Clasico : "C'est l'occasion de bien commencer l'année"

Ce dimanche, il y a le Clasico au programme. Le Standard de Liège se déplace à au Sporting d'Anderlecht pour le compte de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a mal clôturé l'année 2021 et veut débuter 2022 de la meilleure des manières. Kostas Laifis voit dans ce Clasico l'occasion idéale d'amorcer le retournement de situation tant attendu en bord de Meuse. "Il faut que la dynamique change et c'est l'occasion de bien commencer l'année", a déclaré le défenseur central en conférence de presse. "Nos quatre renforts viennent avec beaucoup d'énergie et ont déjà immédiatement apporté un plus à l'équipe à l'entraînement. Une chose positive car ils vont nous aider. Nous avions besoin de cette fraîcheur car nous étions dans une spirale négative", a souligné l'international chypriote.

Cité sur le départ durant à plusieurs reprises par le passé, Kostas Laifis ne compte pas partir durant ce mercato hivernal. "On n'est jamais sûr dans le football, mais ce sera difficile. Ce n'est pas non plus dans mon esprit en ce moment. Je veux surtout aider l'équipe à se sortir de cette situation. Comment faire face à la situation actuelle du Covid-19 ? En tant que joueur, vous voulez toujours jouer au football, mais lorsque vous avez trop de cas, cela devient difficile. C'est difficile à résoudre", a conclu l'ancien joueur de l'Olympiakos.