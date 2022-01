Lois Openda offre une victoire de prestige à Vitesse

Lois Openda entame 2022 comme il avait terminé 2021.

Lois Openda avait terminé l'année dernière en offrant une courte victoire à Vitesse contre le PEC Zwolle, il a récidivé pour son premier match de l'année 2022. Contre un adversaire de prestige, puisque c'est sur la pelouse de Feyenoord que le Diablotin et ses équipiers se sont imposés (0-1).

C'est le onzième but en championnat de Lois Openda qui pointe désormais à la deuxième place du classement des buteurs d'EreDivisie, derrière Sébastien Haller (12). Et Vitesse (36 points) grimpe à la quatrième place du championnat néerlandais, derrière le PSV, l'Ajax et Feyenoord.