🎥 Un jet de barre en plastique arrête définitivement le derby entre le Real Betis et Séville

Le derby sévillan, qui se déroulait dans le cadre des 8es de finale de Coupe du Roi, a dû être arrêté peu avant la mi-temps par l'arbitre suite aux mauvais agissements de certains supporters.

Les jours ont malheureusement l'air de se suivre et de se ressembler dans les stades européens. Les débordements et les échauffourés dans les tribunes augmentent, en temoigne l'arrêt de la rencontre des 8es de finale de Coupe du Roi entre le Real Betis et Séville.

En plein derby sévillan, et alors que le score affichait 1-1, le joueur de Séville Joan Jordan a été touché par une barre en plastique venant vraisemblablement des tribunes du Real Betis. Face à la situation, l'arbitre de la rencontre a décidé de renvoyer définitivement les 22 acteurs aux vestiaires, et ce peu avant la mi-temps.