Yahia Nadrani : "Dès l'échauffement, nous avions vu que c'était compliqué"

Match fort particulier au Pairay ce samedi soir puisqu'il fut arrêté juste après la pause. L'Union Saint-Gilloise, pourtant réduite à dix, menait 0-2 à Seraing lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

La rencontre entre Seraing et l'Union Saint-Gilloise a été arrêtée après la pause à cause d'un brouillard trop épais. "C'est particulier, mais c'est dommage que l'arbitre n'ait pas pris la décision de ne pas débuter la rencontre dès le début. Il a changé son fusil d'épaule après la première mi-temps, et c'est ainsi. Dès l'échauffement, nous avions vu que c'était compliqué. Le jeu était faussé car derrière nous ne pouvions pas bien voir ce qu'il se passait. C'était bizarre...", a souligné Yahya Nadrani.

Le défenseur central a ensuite évoqué la première période des siens en cette nouvelle année. "Nous sommes encore convalescents et il y a beaucoup d'absents. Il faut faire avec car le maintien est en jeu. Aucune excuse car tout le groupe est concerné. S'il y a des erreurs, il faut les assumer. Nous avons eu des occasions, nous étions proches de revenir à 1-1, mais nous n'y sommes parvenus et ils ont fait le break", a conclu le Métallo.