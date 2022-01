Eriksen bientôt coéquipier de Castagne et Tielemans à Leicester ?

Alors que le Danois n'a plus joué depuis son accident à l'Euro, plusieurs clubs frappent à la porte pour tenter de le relancer.

Alors que le club anglais de Brentford était récemment venu aux nouvelles pour Christian Eriksen (29 ans), il semblerait que deux nouveaux clubs de Premier League se soient positionnés sur l'ancien milieu de terrain de Tottenham. En effet, selon le journal anglais, The Times, ce serait maintenant au tour de Newcastle et du Leicester de Youri Tielemans et Timoty Castagne de se positionner sur l'ancien coéquipier de Romelu Lukaku à l'Inter.