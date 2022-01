Bruges piste un jeune très prometteur

Le Club de Bruges n'a toujours pas recruté sur ce marché des transferts. Néanmoins, les Blauw en Zwart pourraient rapidement amener du sang neuf du côté du Jan Breydel, avec la venue d'un profil offensif. Het Laatste Nieuws affirmait en effet qu'un ailier ou un profil offensif était recherché. Le dossier Andreas Skov-Olsen serait d'ailleurs en bonne voie.

Il pourrait aussi s'agir du jeune joueur de Galatasaray, Bartug Elmaz (18 ans). Il évolue avec les U19 du club, et compte 8 sélections avec les U19 de la Turquie. Plusieurs médias turcs (tels que Milliyetçi Medya) parlent d'un intérêt de Bruges, mais aussi de Marseille ou de l'Udinese. Le jeune milieu a son contrat qui expire en juin et pourrait donc choisir de ne pas prolonger avec son club afin de s'engager gratuitement autre part.

