Le match entre Malines et Anderlecht n'est a priori pas menacé de report

Anderlecht devrait bel et bien se déplacer Derrière les Casernes et le Kavé disputer son premier match de 2022, ce dimanche.

Après avoir déclaré forfait de son déplacement à OHL, puis obtenu le report du match face à Genk, le KV Malines est enfin prêt à lancer son année : le Nieuwsblad rapporte que Gaëtan Coucke et Maxime Wenssens, les gardiens n°1 et 3 des Sang & Or, sont sortis d'isolement après avoir été testés positifs jeudi passé. Leur absence avait poussé le KV Malines à demander à la Pro League de réviser son règlement concernant les reports en cas de tests positifs au Covid-19 : les clubs ne pouvaient, jusqu'à cette semaine, obtenir un report que si leurs gardiens n°1 et 2 étaient touchés, règle qui a été modifiée, permettant le report de Malines-Genk.

Cette fois, donc, le Kavé pourra compter sur ses gardiens de but, et devrait donc bel et bien accueillir le RSC Anderlecht ce dimanche, sauf grosse surprise.