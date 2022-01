Officiel : Saint-Trond prête l'un de ses joueurs

Saint-Trond vient d'officialiser le prêt de Tatsuya Ito vers le club de Magdeburg, qui évolue en Division 3 allemande. Il y évoluera jusqu'à la fin de la saison.

Arrivé en 2019 en provenance d'Hambourg, Ito (24 ans) n'a joué pour l'instant que 22 matchs pour le STVV.

