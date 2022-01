Qui pour succéder à Alexander Blessin ? Un nom figure en tête de liste

Coup de tonnerre cette semaine : Alexander Blessin, qui avait déjà refusé un départ à plusieurs reprises, est finalement bel et bien parti pour le Genoa. Qui lui succédera ?

En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, Markus Pflanz a repris le KV Ostende en mains, mais l'Allemand ne devrait pas rester bien longtemps en poste. Le club a en effet des échéances importantes et ne devrait pas traîner à désigner un successeur à Alexander Blessin, parti au Genoa. D'après Het Laatste Nieuws, Gauthier Ganaye aurait un nom en tête de liste : Daniel Stendel (47 ans), actuellement libre et bien connu du président ostendais puisqu'il a récemment dirigé ... l'AS Nancy-Lorraine, "partenaire" du KV Ostende - sans grand succès avec 10 matchs dirigés pour 6 défaites et 4 nuls en 2021. Stendel a cependant connu de meilleurs résultats avec Barnsley (dont Gauthier Ganaye était alors CEO), montant de League One en Championship.

Les autres noms cités par le quotidien néerlandophone sont Peter Hyballa, ancien coach d'Esbjerg, également partenaire du KVO, actuellement libre après une brève expérience en D3 allemande au Turkgucu Munich, Markus Schopp, ancien coach de Barnsley et libre depuis novembre dernier, et le sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine Ivaylo Petev, qui avait notamment été champion en Bulgarie avec Ludogorets.