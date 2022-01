Mondial 2022 : le Congo affrontera le Maroc, plusieurs chocs au programme !

Le tirage au sort des barrages africains pour le Mondial 2022 a eu lieu ce samedi, et il a réservé deux énormes duels !

Le tirage des barrages africains pour le Mondial 2022 a été effectué et il n'a réservé à peu de choses près que des affiches de choix, qui priveront plusieurs cadors de la phase finale au Qatar. Celui qui concernera le plus de "belgicains" est sans aucun doute le choc entre le Maroc et la République Démocratique du Congo. Mais le match entre le Sénégal et l'Egypte, duel fratricide entre Sadio Mané et Mohamed Salah, sera peut-être celui qui attirera le plus les regards.

L'Algérie affrontera le Cameroun, pays-hôte de la CAN qu'elle vient de quitter dès la phase de poules ; le Nigéria affrontera le Ghana et la Tunisie retrouvera le Mali après le match polémique qui a opposé les deux nations à cette même CAN.