D1B : Waasland-Beveren écrase Virton

Les Waeslandiens ont bien entamé leur seconde partie de saison.

Virton n'a pas fait le poids lors de la récéption de l'actuel second de D1B, Waasland-Beveren. Les Gaumais se sont lourdement inclinés sur le score de 0-4. Les buts ont été inscrits par Leonardo Bertone (11e et 70e minutes), Louis Verstraete (14e) et Mauro Trari (85e). Virton a fini le match à 9 après les exclusions de Nicholas Rizzo (48e) et Marc-Olivier Doué (69e). Avec cette victoire, Waasland-Beveren est deuxième avec un point d'avance sur le RWDM, qui joue mardi un choc très attendu face à l'actuel leader, Westerlo. Virton est 8e et lanterne rouge.