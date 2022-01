Maldini annonce la prolongation de l'un de ses joueurs

Ce n'est plus qu'une question de jours pour les papiers.

Parfaitement épanoui du côté de l’AC Milan, le latéral gauche Théo Hernandez (24 ans, 19 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) entend continuer l’aventure en Lombardie sur la durée. Et si une prolongation est dans les tuyaux, l’issue du dossier ne fait plus de doute. Le directeur général des Rossoneri, Paolo Maldini, a effectivement confirmé la tendance et promis une annonce imminente.

"Théo Hernandez va prolonger son contrat dans les prochains jours. Nous sommes parvenus à un accord, ce n'est plus qu'une question de temps avant de rencontrer ses agents et de signer les papiers", a assuré le dirigeant lombard, repris par le quotidien espagnol AS.

Déjà lié au Milan jusqu'en juin 2024, l’international français devrait signer un contrat de deux années supplémentaires et bénéficier d'un salaire annuel revu à la hausse, à hauteur de 5 M€ bonus compris.