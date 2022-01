Officiel : Une arrivée du côté de Saint-Trond

Alessandro Russo rejoint Saint-Trond sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Le jeune gardien de but italien a d'abord évolué au sein des équipes de jeunes du Genoa avant d'être transféré à l'US Sassuolo en 2019. Le STVV doit faire face à la blessure de Kenny Steppe et l'absence de Daniel Schmidt repris en équipe nationale.

La saison dernière, Russo a été prêté au Virtus Entella en Seria B (deuxième division italienne) où il a joué 18 matchs et a réalisé 5 cleanheets.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ✍️ l Alessandro Russo wordt geleend van US Sassuolo!



Go catch them all! Forza 🇮🇹



🟡🔵