Daniel Opare est confiant pour la suite : "Nous sommes sur la bonne voie"

Libre de tout contrat depuis son départ de Zulte-Waregem l'été dernier, le back droit a signé pour une saison et demie chez les Métallos cet hiver.

Le dossier a pris du temps à être ficelé, mais Daniel Opare a finalement rejoint le RFC Seraing cet hiver. Alors qu'il s'entraînait depuis décembre avec le groupe, le Ghanéen a signé au mois de janvier. "Je suis chez moi à Liège en fait. J'habite ici depuis longtemps maintenant et je suis content de rester dans la région. Ma femme est Liégeoise et nous sommes parents de deux petits enfants (2 ans et 9 mois). J'ai donc privilégié la famille en n'optant pas pour l'étranger. Puis, j'étais content de pouvoir aider Seraing et de partager mon expérience. Je veux aider l'équipe à se maintenir en D1A", a confié l'ancien joueur du Standard de Liège.

"Il faut gagner pour casser cette spirale négative"

Le défenseur est optimiste pour la suite, malgré la septième défaite de suite en championnat le week-end dernier à Saint-Trond (3-1). "Ce n'est pas facile, mais ça va. Il faut encore un peu de temps pour les automatismes, mais nous sommes sur la bonne voie car la dynamique est présente et le nouveau staff est en train de construire quelque chose de solide. Seraing joue très bien, il reste à changer des petits détails pour être plus efficace. Et un brin de chance. Les joueurs sont prêts à tout donner donc il faut vite oublier le match au STVV car il faut gagner pour casser cette spirale négative", a souligné l'ex joueur du Real Madrid et FC Porto.

"Il faudra gagner peu importe la manière"

Ce mercredi, les Métallos disputeront une sorte de finale contre le Beerschot puisqu'ils ne possèdent désormais plus que sept points d'avance sur la lanterne rouge de D1A. "Il faudra gagner peu importe la manière. Je sens que les choses vont s'arranger très bientôt. De mon côté, je me sens bien physiquement. J'avais continué de travailler depuis le mois de mars avec un préparateur physique privé et j'ai fait tout mon possible pour rester fit à 100%", a conclu Opare.