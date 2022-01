Dieng sur le point de quitter l'OM?

Le jeune joueur de Marseille est à la CAN et pourrait ne pas repasser par la case Marseille.

Révélation de la première partie de saison avec l'Olympique de Marseille, l'attaquant Bamba Dieng (21 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison) dispose d'une énorme cote de popularité en Angleterre. D'après les informations de la radio RMC, l'international sénégalais, auteur de son premier but en sélection contre le Cap-Vert (2-0) ce mardi lors de la Coupe d'Afrique des Nations, suscite des intérêts de Crystal Palace, West Ham, Newcastle et Burnley sur ce mercato d'hiver.

Disposé à vendre le jeune talent en janvier, l'OM a fixé son prix de départ à 10 millions d'euros, mais risque de faire jouer la concurrence entre les différents prétendants du natif de Pikine. Dans l'hypothèse d'un départ de Dieng, Marseille a déjà une piste pour le remplacer avec l'ailier de l'Udinese Gerard Deulofeu.