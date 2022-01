Le Beerschot jouera devant son public le week-end prochain malgré la sanction de deux matches à huis clos

Le Beerschot a été sanctionné de deux matchs à huis clos pour les incidents qui ont eu lieu lors du derby anversois. Mais comme le club a fait appel, ils peuvent maintenant jouer devant leur public samedi.

L'Union Belge a confirmé la sanction, mais le Beerschot a fait appel. Parce qu'ils doivent attendre une décision, ils ont reçu la confirmation mardi soir qu'ils peuvent également remplir 70 % de leur stade contre Zulte Waregem samedi.

"Selon les nouvelles mesures corona, il y a 8000 places disponibles contre Essevee. Tous nos abonnés pourront donc prendre leur place habituelle, et il y aura également un millier de billets individuels disponibles en tribune 2", précisent les Rats. "La section des visiteurs restera fermée. Les masques buccaux et le ticket Covid restent obligatoires et le protocole d'accueil reste en vigueur."