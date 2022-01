Les délires de Gianni Infantino : "Donner de l'espoir aux Africains" avec un Mondial tous les deux ans ...

Mais qu'est-ce que le président de la FIFA pouvait bien avoir en tête ?

On le sait, le Mondial tous les 2 ans, c'est un projet cher à Gianni Infantino. Et visiblement, le président de la FIFA est prêt à raconter absolument n'importe quoi quand il s'agit de le défendre. Ce jeudi, au Conseil de l'Europe à Strasbourg, Infantino a ainsi avancé un argument qui a laissé le monde du football (et pas que) perplexe.

"Nous voyons le football se développer dans une direction où certains ont tout et la plupart n'ont rien", entame-t-il ainsi (jusque là, tout va bien). "Nous devons trouver des moyens d'inclure le monde entier pour donner de l'espoir aux Africains afin qu'ils n'aient pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver peut-être une vie meilleure, mais, plus probablement, la mort en mer. Nous devons donner des opportunités, donner de la dignité". Le Mondial tous les 2 ans pour arrêter le drame de l'émigration massive africaine, donc. Vivement le Mondial annuel pour régler le conflit israélo-palestinien et le changement climatique.