Le Canada de Buchanan toujours plus proche du Qatar, faux pas pour Murillo et le Panama

Les favoris de la zone CONCACAF se sont tous imposés cette nuit, mais le Panama a raté une belle occasion de s'isoler à la place de barragiste.

Il fallait un miracle à la Jamaïque (privée de Shamar Nicholson) pour encore y croire dans ces qualifications pour le Mondial, et il n'a pas eu lieu : les Reggae Boyz, réduits à 10 en fin de première période, se sont inclinés à domicile (1-2) face au Mexique et peuvent probablement dire adieu au Qatar, ayant désormais 7 points de retard sur la place de barragiste occupée par le Panama. Gerardo Arteaga (Genk) est entré au jeu à la 70e pour le Mexique ; El Tri est 3e avec 17 points et bien embarqué dans ces qualifications.

Face au Salvador, avant-dernier de la zone, les USA ont fait le job et l'ont emporté 1 petit but à 0 grâce à Antonee Robinson. Le Genkois Mark McKenzie est resté sur le banc américain. Team America est 2e de la zone CONCACAF, gardant un point d'avance sur le Mexique. Mais aussi un point de retard sur l'étonnant leader, le Canada : avec le nouveau brugeois Tajon Buchanan dans le onze, les Canucks sont allés chercher une victoire précieuse au Honduras, lanterne rouge (0-2), et ont encore pu compter sur Jonathan David pour faire le break. Ike Ugbo est resté sur le banc du Canada.

