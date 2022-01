Vincent Kompany : "Si on reste dans une position pour jouer les Play-Off 1, alors tout sera possible"

Avant de défier l'Union dans un derby bruxellois déjà décisif, le coach du Sporting s'est montré confiant. La défaite de son groupe contre le Cercle va lui permettre de progresser.

Ce vendredi en conférence de presse, le coach du Sporting est d'abord revenu sur le match face au Cercle. Pour lui, aucune raison de s'alarmer. "On a été dans les conditions pour avoir un match difficile, parce qu'après 20 minutes on joue à 10. Automatiquement, le match change. Mais je pense qu'avant l'exclusion on rentrait dans le match, on commençait à trouver nos espaces, on commençait à être dangereux. Pour moi, il n'y avait aucune raison qui explique qu'on allait faire cette prestation-là. Ca a montré que le plan de jeu était bon et que malheureusement c'est le football, on termine à 10, on a un joueur qui rentre au jeu et qui doit se faire remplacer, parce qu'il y a une situation et un contexte assez unique pour lui. On a eu des choses qui se sont accumulées et ca fait partie du football, on ne contrôle pas toujours tout", a-t-il déclaré, avant de réitérer sa confiance envers ses joueurs et leurs capacités.

"Je fais énormément confiance à notre force mentale. On a eu suffisament de périodes difficiles depuis que je suis dans ce club. La situation du club n'a jamais été facile, au niveau des attentes par rapport à la réalité de ce qui est faisable. On a toujours eu une pression, que d'autres clubs n'ont pas. Automatiquement, on doit avoir du ressort mental. Et je pense qu'à chaque fois on en a eu, et on a toujours pu compter sur un noyau qui était compétitif. On ne sait jamais prédire le prochain match. Mais si on garde la même attitude et la même mentalité, on remontera à chaque fois."

L'objectif : retrouver la même dynamique, avant les Play-Off.

Le premier match de la saison, et la première défaite, c'était justement face à l'Union. Pour Kompany, son équipe a déjà progressé, tout comme son prochain adversaire. "On avait une équipe en plein renouveau, avec 12 nouveaux joueurs. On est plus loin maintenant, pas nécessairement au niveau des qualités mais ce sont les joueurs qui maintenant comprennent que ce que l'on veut faire sur le terrain. On a progressé là-dedans. Mais bon, l'Union aussi a progressé. Ce sera un bon match à jouer pour nous, un match compétitif", a-t-il déclaré.

"Ils étaient bien organisés au début de saison, ils étaient restés dans la continuité de la saison précédente. Maintenant ce qu'ils ont en plus c'est que c'est une équipe qui choisit ses moments. C'est quelque que je reconnais. Mais ce qui est bien dans le foot, c'est qu'il suffit d'un petit relâchement mental, d'un petit quelque chose pour faire rentrer le doute. Tout peut arriver dans le foot."

Avant le coup d'arrêt et la défaite contre le Cercle, Anderlecht restait sur une très belle série d'invincibilité. Pour Kompany, ses hommes doivent rester dans la même dynamique et s'en servir pour toujours progresser. "On doit juste se concentrer sur récupérer ces prestations que l'on avait pu faire pendant presque deux mois. On doit retrouver notre niveau à nous. On ne l'a pas perdu contre le Cercle mais on a joué à 10 pendant 65 minutes. On doit faire de la concurrence par rapport à nos prestations, et pas se concentrer trop sur les autres."

Si ses hommes acrochent les Play-Off 1, alors tout sera possible. "La meilleure approche, ce sera de prendre nos points à nous. On est Anderlecht, on veut toujours gagner, peu importe l'adversaire. On veut rester dans une position de Play-Off 1, et alors tout sera ouvert. Notre retard sur Bruges était descendu de 6 points avant que commencent les Play-Off. Le premier match c'était contre Bruges et jusqu'à la 89e on mène 2-1 et donc on pouvait se retrouver à 3 points. J'ai envie de voir notre équipe qui continue sa progression."