Ostende surprend le Cercle au Jan Breydel et se donne de l'air

Le Cercle de Bruges restait pourtant sur une magnifique série.

Le Cercle et Ostende sont dans des courbes opposées. Si le Cercle est revenu de nulle part pour se pointer dans le top 8, les Côtiers ont eu toutes les peines du monde à sortir du bas du classement.

Ce duel, on le dit directement, ne va pas être exceptionnel. En effet, les deux équipes aiment ... ne pas avoir le ballon alors comme il faut bien que cela joue, on sent que les Brugeois ne sont pas à l'aise (puisque c'est eux qui prennent les choses en main). Dans le premier acte, un but est annulé pour les locaux pour un hors-jeu, avant de voir le VAR annuler un penalty, toujours pour les Brugeois.

Après la pause, le Cercle multiplie les occasions, souvent par Matondo et Denkey, mais cela ne veut pas rentrer. En face, les Ostendais vont être réalistes sur un superbe coup franc de D'Arpino dans la lucarne (76', 0-1). Malgré les dernières occasions, plus rien ne sera marqué dans cette rencontre.

Au classement, si le Cercle est dans le ventre mou et a loupé une belle occasion de jouer les premiers rôles, Ostende est la seule équipe du bas de classement à l'emporter et fait donc la belle opération en ayant 27 points, donc 4 de plus que Seraing.