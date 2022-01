Adama Traoré s'exprime en tant que Blaugrana:"Devenir une légende du club"

Le désormais ancien joueur de Wolverhampton est de retour "à la maison".

Le buteur espagnol annonce la couleur sur ses ambitions avec le club blaugrana. "J’espère rendre la confiance sur le terrain. Mon objectif est de grandir jour après jour et d’apprendre d’une légende du club comme Xavi."

"La chose la plus importante est de parler à l’entraîneur, de voir ce qu’il attend de moi et à partir de là, je me donnerai à 100%. Je l’ai toujours dit : un jour sans apprendre pour Adama est un jour perdu", a lâché l’attaquant qui arrive en provenance de Woverhampton sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire.