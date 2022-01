Malines entre dans la danse pour Joao Klauss

Le départ du Standard de l'attaquant brésilien semble de plus en plus certain.

Suite à l'arrivée de Renaud Emond, le départ du Standard de Joao Klauss semble de plus en plus certain. Annoncé du côté de Saint-Trond, puis de l'Aris Salonique en Grèce, le joueur de 24 ans jouit également de l'intérêt de Malines, selon Het Laatste Nieuws. Le Kavé souhaite en effet remplacer Ferdy Druijf, dont le prêt de l'AZ Alkmaar a été prématurément arrêté. Malines a déjà contacté Hoffenheim afin de connaître les termes d'un éventuel transfert. Déjà proche de rejoindre Malines lors de son arrivée au Standard, Joao Klauss pourrait donc bel et bien rebondir derrière les casernes.







