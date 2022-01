Tom Saintfiet : "Nous avons perdu face au futur champion"

Le Belge a vu son beau parcours se terminer en quarts face au pays hôte.

La Gambie a quitté la CAN la tête haute hier, éliminée en quart de finale par le Cameroun (2-0).

La surprise de la compétition, coachée par Tom Saintfiet est tombée sur plus fort, comme l'a évoqué le coach.

Toutefois, le Belge a pointé quelques irrégularités arbitrales : "Je pense que nous avons perdu face au futur champion", débutait Saintfiet en conférence de presse après la partie.

"Je dois revoir le premier but car je pense qu'il y avait une remise en touche pour nous, sur l'action qui a amené au but. De plus, je pense qu'à la 60e minute, nous aurions pu bénéficier d'un penalty parce qu'il y a eu main dans la surface camerounaise. Avec 2-1, cela aurait encore été possible pour nous", poursuit le sélectionneur des Scorpions.

"Enfin, trois minutes de temps additionnel dans un match où il y a eu pas mal de blessures, des remplacements, c'est peu", pointe Saintfiet.

Le Cameroun poursuit donc la compétition et défiera le vainqueur de Maroc - Égypte en demies.