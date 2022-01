OFFICIEL : Deniz Undav signe en Angleterre mais termine la saison à l'Union

Deniz Undav (25 ans) avait longtemps été cité en Bundesliga, mais c'est finalement en Premier League que l'attaquant allemand évoluera la saison prochaine : l'Union Saint-Gilloise a officialisé le départ de son meilleur buteur pour Brighton & Hove Albion, l'autre club de Tony Bloom.

Le montant du transfert est estimé aux alentours des 7 millions d'euros, et Undav terminera la saison au Parc Duden. Il a en effet signé un contrat jusqu'en 2026 avec les Seagulls et été immédiatement prêté à l'USG.

👏 𝐕𝐢𝐞𝐥 𝐆𝐥𝐮̈𝐜𝐤 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐳 👊



😉 But you still got some work to do in Brussels!



