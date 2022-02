Polémique aux USA : le match s'est joué par -16°, deux Honduriens sortis pour risque d'hypothermie

Cette nuit, dans le cadre des qualifications pour la CONCACAF, les USA ont aisément battu le Honduras, lanterne rouge de la poule, sur le score de 3-0. Un match qui s'est tenu à Saint Paul, dans le Minnesota, où le froid était extrême puisque le thermomètre affichait -16°, avec des températures ressenties bien plus basses encore. Résultat, le Honduras a dû remplacer deux joueurs à la pause : le portier Luis Lopez et l'attaquant Romell Quioto présentaient des signes d'hypothermie.

Côté Hondurien, on était très mécontent avant même la rencontre, comme l'expliquait le sélectionneur Hernan Gomez : "Nous sommes venus ici pour souffrir. Le match n'a même pas commencé que j'ai hâte qu'il se termine. Ce n'est pas normal", déclarait-il au micro de ESPN. Les USA se sont défendus : "Quand nous allons là-bas, il fait souvent 30° avec 90% d'humidité et c'est également insupportable. Les joueurs sont déshydratés, épuisés, ont des crampes. C'est la nature de cette zone de compétition", déclare le sélectionneur américain Gregg Berhalter.

