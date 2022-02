Youssef Maziz et Seraing parés pour la suite :"Après la pluie vient le beau temps"

Ce vendredi soir en ouverture de la 26ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing se déplacera au Mambourg pour y affronter le Sporting de Charleroi.

Le RFC Seraing a retrouvé des couleurs après une victoire contre le Beerschot et un partage face à Eupen. "C'est de bon augure pour la suite, surtout avec cette clean sheet enregistrée lors de la dernière rencontre. Nous méritions mieux contre Eupen au vu des occasions, mais si nous revenons 3 mois en arrière, nous perdons cette rencontre", a expliqué Youssef Maziz en conférence de presse. "Quand il y a un changement de coach, les cartes sont redistribuées. Tout le monde est remonté à bloc et ça se voit. Tactiquement, nous sommes devenus solides et appliqués. Il faut avoir une bonne organisation pour prendre des points. De mon côté, je défends un peu plus, mais cela ne me pose aucun problème", a expliqué le meneur de jeu sérésien.

"Nous sommes armés pour nous maintenir"

Les Métallos affichent un joli bilan de 4 points sur 6 avant de se déplacer à Charleroi. "L'état d'esprit est bon surtout après des résultats positifs. Ça rigole plus dans les vestiaires qu'après sept défaites consécutives. Au cours d'une saison, il faut passer par des phases de turbulences et des bas. La nôtre a duré trop longtemps, mais ça revient. Après la pluie vient le beau temps. Il ne faut rien lâcher et nous sommes armés pour nous maintenir. Nous avons quelque chose à jouer ce week-end. Si nous sommes rigoureux en défense, devant ça viendra tout seul. Nous devons prendre des points et si nous n'encaissons pas, ce sera le cas. Nous voulons revenir de Charleroi avec un résultat", a conclu Youssef Maziz.